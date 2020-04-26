محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي؛ مدير شرطة القرارة العقيد فواز بن شداد الذيابي، رتبته الجديدة "عقيد". فيما عبر "الذيابي" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لهذه الثقة من قبل ولاة الأمر والمسؤولين، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن. 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:48 PM Advertisements "الذيابي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة "الذيابي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي؛ مدير شرطة القرارة العقيد فواز بن شداد الذيابي، رتبته الجديدة "عقيد". فيما عبر "الذيابي" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لهذه الثقة من قبل ولاة الأمر والمسؤولين، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الذيابي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة ،

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