محمد بن مسعود - الدمام - قالت: ارتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 1189 حالة أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج. وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:53 PM Advertisements قالت: ارتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 1189 حالة الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج. وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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