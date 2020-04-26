، رغم عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا".. دولة تُعلق مباريات كرة القدم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت طاجيكستان أنها ستقوم من الغد بتعليق مباريات دوري كرة القدم المحلي لفترة مؤقتة، بعدما ظلت إلى الآن من الدول القليلة حول العالم التي واصلت المنافسات على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدى وباء "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، لكن عدداً قليلاً من الدول، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان وطاجيكستان، أبقى منافسات اللعبة الشعبية الأولى قائمة، في ظل تسجيل عدد محدود نسبياً من الإصابات والوفيات بين سكانها.
إلا أن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان أعلن أن المباريات المقررة الأحد ستقام في موعدها، على أن تعلق المنافسات بدءاً من الغد وحتى 10 مايو على الأقل.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع قرار الحكومة تعليق النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة. وتؤكد السلطات الرسمية عدم وجود أي حالات إصابة في البلاد، إذ أعلنت الحكومة اليوم سلسلة إجراءات لأسبوعين، تشمل وقف النشاطات الرياضية وإقفال المدارس ووقف تصدير الحبوب.
وانطلق موسم الدوري المحلي لكرة القدم في طاجيكستان في الرابع من أبريل، في وقت كان النشاط الرياضي حول العالم في حالة من الشلل شبه الكامل.طاجيكستان فيروس كورونا الجديد
رغم عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا".. دولة تُعلق مباريات كرة القدموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-26
أعلنت طاجيكستان أنها ستقوم من الغد بتعليق مباريات دوري كرة القدم المحلي لفترة مؤقتة، بعدما ظلت إلى الآن من الدول القليلة حول العالم التي واصلت المنافسات على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدى وباء "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، لكن عدداً قليلاً من الدول، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان وطاجيكستان، أبقى منافسات اللعبة الشعبية الأولى قائمة، في ظل تسجيل عدد محدود نسبياً من الإصابات والوفيات بين سكانها.
إلا أن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان أعلن أن المباريات المقررة الأحد ستقام في موعدها، على أن تعلق المنافسات بدءاً من الغد وحتى 10 مايو على الأقل.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع قرار الحكومة تعليق النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة. وتؤكد السلطات الرسمية عدم وجود أي حالات إصابة في البلاد، إذ أعلنت الحكومة اليوم سلسلة إجراءات لأسبوعين، تشمل وقف النشاطات الرياضية وإقفال المدارس ووقف تصدير الحبوب.
وانطلق موسم الدوري المحلي لكرة القدم في طاجيكستان في الرابع من أبريل، في وقت كان النشاط الرياضي حول العالم في حالة من الشلل شبه الكامل.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:45 PM
أعلنت طاجيكستان أنها ستقوم من الغد بتعليق مباريات دوري كرة القدم المحلي لفترة مؤقتة، بعدما ظلت إلى الآن من الدول القليلة حول العالم التي واصلت المنافسات على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدى وباء "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، لكن عدداً قليلاً من الدول، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان وطاجيكستان، أبقى منافسات اللعبة الشعبية الأولى قائمة، في ظل تسجيل عدد محدود نسبياً من الإصابات والوفيات بين سكانها.
إلا أن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان أعلن أن المباريات المقررة الأحد ستقام في موعدها، على أن تعلق المنافسات بدءاً من الغد وحتى 10 مايو على الأقل.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع قرار الحكومة تعليق النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة. وتؤكد السلطات الرسمية عدم وجود أي حالات إصابة في البلاد، إذ أعلنت الحكومة اليوم سلسلة إجراءات لأسبوعين، تشمل وقف النشاطات الرياضية وإقفال المدارس ووقف تصدير الحبوب.
وانطلق موسم الدوري المحلي لكرة القدم في طاجيكستان في الرابع من أبريل، في وقت كان النشاط الرياضي حول العالم في حالة من الشلل شبه الكامل.
، رغم عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا".. دولة تُعلق مباريات كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رغم عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا".. دولة تُعلق مباريات كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.