، المسحل يشكر "رينارد" و"الشهري" على مبادرتهما بتخفيض راتبيهما ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الشكر والتقدير إلى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الفرنسي إيرڤي رينارد، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري، وإلى كافة الأجهزة الإدارية والفنية في المنتخبات الوطنية، على مبادرتهم بتخفيض رواتبهم في ضوء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامناً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتباراً من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي قدرت الموقف الراهن وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معرباً عن أمنياته للمنتخبات الوطنية بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة بعد عودة النشاط الرياضي، ومواصلة إنجازاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل فيروس كورونا الجديد
المسحل يشكر "رينارد" و"الشهري" على مبادرتهما بتخفيض راتبيهماصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-26
وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الشكر والتقدير إلى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الفرنسي إيرڤي رينارد، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري، وإلى كافة الأجهزة الإدارية والفنية في المنتخبات الوطنية، على مبادرتهم بتخفيض رواتبهم في ضوء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامناً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتباراً من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي قدرت الموقف الراهن وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معرباً عن أمنياته للمنتخبات الوطنية بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة بعد عودة النشاط الرياضي، ومواصلة إنجازاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:33 PM
وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الشكر والتقدير إلى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الفرنسي إيرڤي رينارد، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري، وإلى كافة الأجهزة الإدارية والفنية في المنتخبات الوطنية، على مبادرتهم بتخفيض رواتبهم في ضوء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامناً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتباراً من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي قدرت الموقف الراهن وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معرباً عن أمنياته للمنتخبات الوطنية بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة بعد عودة النشاط الرياضي، ومواصلة إنجازاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.
، المسحل يشكر "رينارد" و"الشهري" على مبادرتهما بتخفيض راتبيهما ،
المصدر : الخليج 365
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