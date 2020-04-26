السعودية | "إعمار اليمن".. مشروع طبي بحضرموت وآخر تعليمي في سيئون

شكرا لقرائتكم "إعمار اليمن".. مشروع طبي بحضرموت وآخر تعليمي في سيئون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، يتمثل في تقديم 5 سيارات إسعاف لـ5 مستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم 9 فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

وشملت المستشفيات المستفيدة من المشروع، مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

كما حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء، عبدالهادي التميمي، إضافة إلى مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء، عبدالله بن نصر، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء، محمد فلهموم، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء، هاني العمودي، ومدير عام مديرية سيئون، محمد عوض العامري، ورئيس هيئة مستشفى سيئون، أنيس عيديد، ومدير عام مديرية ثمود، نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية سيئون، خالد بلفاس، ومدير عام مديرية العبر، سالم بن ملهي.

إلى ذلك قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، خلال التدشين إن "هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي"، مؤكداً: "عقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في كافة المجالات".

Advertisements

وشكر الكثيري خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، معبراً عن تقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

من جهته، أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت، صادق باشراحيل، أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.

تأتي هذه المشاريع عقب الزيارات الميدانية لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المحافظة، واللقاءات المتعددة مع السلطة المحلية ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، والذي تم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.