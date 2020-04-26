تركي الحمد: ابن المقفع وابن سينا ملحدان لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 أبريل 2020 08:34 مساءً - قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن إيمان وتكفير العديد من علماء المسلمين يكون حسب الطلب.

وأضاف في رده على الصحفي السعودي عبد الله وافيه: “حسب الهوى والموجه إليه الخطاب، فإن كانت المباهاة أمام الآخر غير المسلم، فهم علماء مسلمون، وإن كان الخطاب إلى عامة المسلمين، فهم من الملحدين”.

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كان الصحفي السعودي قد كتب على حسابه قائلا: “ابن حيان والرازي والكندي وابن المقفع وابن سينا هذولا وش هم.. علماء مسلمين و إلا ملحدين”.

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع تدوينة الحمد، حيث علق أحدهم: “هم مسلمون بالحق والنور والإنسانية ملحدون عن الضلال والظلام والعنجهية” .

وعلق آخر: “علماء مسلمون خدموا الإنسانية ورفعوا راية الإسلام بالعلم رحمهم الله جميعاً، ومن يكفر الناس أتمنى يفيد الناس بشيء لكن البعض يكفّر الآخرين لغرض في نفسه.