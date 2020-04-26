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ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، بحسب ما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس (آذار).فرنسا فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:16 PM
تسجيل 242 حالة جديدةحصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 22.856.. والحكومة تبحث تخفيف العزل
ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، بحسب ما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس (آذار).
، حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 22.856.. والحكومة تبحث تخفيف العزل ،
المصدر : الخليج 365
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