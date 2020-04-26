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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: إنه "سجلت مختبراتنا اليوم (57) إصابة في العراق موزعة كالتالي: في بغداد/ الرصافة: 17، بغداد/ الكرخ: 8، مدينة الطب: 4، البصرة: 8، ميسان: 2، بابل: 10، المثنى: 7، صلاح الدين: إصابة واحدة".
وأضافت أن حالات الوفاة هي واحدة في مدينة الطب. أما حالات الشفاء لهذا اليوم فهي 39.
وتابعت: وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1820، وحالات الشفاء 1263، أما الوفيات إلى الآن فهي 87.
وأكدت وزارة الصحة على تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين.العراق فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:11 PM
بلغ عدد حالات الشفاء 1263 حالة والوفيات إلى الآن 87 وفاةكورونا.. العراق تسجل 57 إصابة جديدة والإجمالي 1820 حالة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: إنه "سجلت مختبراتنا اليوم (57) إصابة في العراق موزعة كالتالي: في بغداد/ الرصافة: 17، بغداد/ الكرخ: 8، مدينة الطب: 4، البصرة: 8، ميسان: 2، بابل: 10، المثنى: 7، صلاح الدين: إصابة واحدة".
وأضافت أن حالات الوفاة هي واحدة في مدينة الطب. أما حالات الشفاء لهذا اليوم فهي 39.
وتابعت: وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1820، وحالات الشفاء 1263، أما الوفيات إلى الآن فهي 87.
وأكدت وزارة الصحة على تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين.
، كورونا.. العراق تسجل 57 إصابة جديدة والإجمالي 1820 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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