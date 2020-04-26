، لتبادل المعلومات بالساعة.. 10 قنوات لاسلكية لإدارة العمل الميداني بصحة الطائف ،

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خصصت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف 10 قنوات للاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير وتبادل المعلومات المختلفة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.
وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني إنه روعي في القنوات ربط الفرق الطبية والقيادية واللوجستية ببعضها البعض, بحيث تعمل كل قناة بما يحقق أهداف الجهة المستفيدة.
وأوضح "الزهراني" أن القنوات العشر تقدم خدماتها للمستشفيات, سيارات الإسعاف ,مراكز النقل الإسعافي, القيادة والتحكم, المحاجر, فرق المسح الميداني ,العمليات المشتركة ,937 وغيرها من الجهات ,مشيراً إلى أن القنوات سهلت من الارتباط بين المجموعات والفرق الميدانية بمختلف مهامها، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على المزيد من القنوات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وأكد "الزهراني " أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمهامها المختلفة في سبيل الوصول إلى المجموعات الميدانية في جميع الأوقات.
يشار إلى أن إدارة الطوارئ لديها شبكة لاسلكية قوية تغطي جميع المساحات التابعة للطائف بجودة عالية من خلال الارتباط بأبراجstc مما يمكنها من الاستفادة من حجم التغطية الكبير ,كما أدخلت نظاماً آخر لمساندة الشبكة اللاسلكية ,عبارة عن خدمة "فوراً" من stc وهي خدمة من الخدمات المميزة التي أسهمت في العمل الميداني من خلال القنوات المتنوعة والمختلفة.إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي صحة الطائف
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:01 PM
"الزهراني": تربط الفرق الطبية والقيادية وتقدم خدماتها للمستشفيات وسيارات الإسعاف
خصصت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف 10 قنوات للاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير وتبادل المعلومات المختلفة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.
وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني إنه روعي في القنوات ربط الفرق الطبية والقيادية واللوجستية ببعضها البعض, بحيث تعمل كل قناة بما يحقق أهداف الجهة المستفيدة.
وأوضح "الزهراني" أن القنوات العشر تقدم خدماتها للمستشفيات, سيارات الإسعاف ,مراكز النقل الإسعافي, القيادة والتحكم, المحاجر, فرق المسح الميداني ,العمليات المشتركة ,937 وغيرها من الجهات ,مشيراً إلى أن القنوات سهلت من الارتباط بين المجموعات والفرق الميدانية بمختلف مهامها، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على المزيد من القنوات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وأكد "الزهراني " أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمهامها المختلفة في سبيل الوصول إلى المجموعات الميدانية في جميع الأوقات.
يشار إلى أن إدارة الطوارئ لديها شبكة لاسلكية قوية تغطي جميع المساحات التابعة للطائف بجودة عالية من خلال الارتباط بأبراجstc مما يمكنها من الاستفادة من حجم التغطية الكبير ,كما أدخلت نظاماً آخر لمساندة الشبكة اللاسلكية ,عبارة عن خدمة "فوراً" من stc وهي خدمة من الخدمات المميزة التي أسهمت في العمل الميداني من خلال القنوات المتنوعة والمختلفة.
، لتبادل المعلومات بالساعة.. 10 قنوات لاسلكية لإدارة العمل الميداني بصحة الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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