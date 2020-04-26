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ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، في تركيا 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد).
وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.تركيا فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 09:03 PM
عدد الوفيات ارتفع إلى 2.805حصيلة يوم.. "كورونا" أصاب 2.357 تركياً وقتل 99
ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، في تركيا 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد).
وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
، حصيلة يوم.. "كورونا" أصاب 2.357 تركياً وقتل 99 ،
المصدر : الخليج 365
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