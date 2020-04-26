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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.
وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.أستاذ المناخ عبدالله المسند أمطار متفرقة
قد تكون ضعيفة.. المسند عن طقس ثالث أيام رمضان: أمطار متفرقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-26
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.
وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:10 PM
قال: الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.
وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.
، قد تكون ضعيفة.. المسند عن طقس ثالث أيام رمضان: أمطار متفرقة ،
المصدر : الخليج 365
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