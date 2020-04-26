شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء مرحلة حصر عقارات داخل مشروع نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أنهى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.
وتأتي هذه المرحلة من مشروع نيوم قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من الملاك، حيث تم اعتماد تعويضات مجزية لأصحاب العقارات.
ويتابع برنامج ”تنمية” المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم؛ للتأكد من تحسن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.
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