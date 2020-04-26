شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الطقس سيعود للبرد في 4 مناطق غدَا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، إن طقس الغد سيكون باردًا على عدد من المناطق.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ""تويتر" : سيحس أهل الشمال بعودة البرد المعتاد على طريف عرعر رفحاء ويمتد إلى الجوف وهو برد طارئ ولن يدوم طويلا".