شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الطقس سيعود للبرد في 4 مناطق غدَا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، إن طقس الغد سيكون باردًا على عدد من المناطق.
وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ""تويتر" : سيحس أهل الشمال بعودة البرد المعتاد على طريف عرعر رفحاء ويمتد إلى الجوف وهو برد طارئ ولن يدوم طويلا".
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