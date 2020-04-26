شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بإلغاء إعدام القصّر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن صدور أمرًا ملكيًا يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.
من جانبه، قال رئيس الهيئة عواد العواد: “ الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث ” .
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