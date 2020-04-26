شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة والأمطار على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على الرياض ونجران والمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء اليوم الأحد.

كما نبهت من العوالق الترابية على الرياض مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية، حتى الثانية فجر الاثنين.

وحذرت الهيئة من أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 مساء اليوم .