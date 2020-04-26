شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسباب استثناء مكة من تقليص ساعات حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني، اليوم الأحد، عن أسباب استثناء مكة المكرمة من تقليص ساعات حظر التجول.

وقال التقرير : مكة من بداية أزمة كورونا وهي لها حالة متفردة عن باقي المدن حيث يوجد بها من الأحياء الشعبية الكثيرة، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف التقرير : هذا القرار لم يأتي عبثًا فهناك مراقبة من قبل الجهات المعنية، حيث سجل فيها حالات كورونا عديدة، وذلك حماية لأهالي وزوار مكة، ولا تزال عمليات المسح الميداني مستمرة.