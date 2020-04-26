شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: حبوب النيتروجلسرين والإبر لا تُفسد الصوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك بعض الأدوية التي لا تُفسد الصوم.

وأوضح أن الأدوية هي: " حبوب النيتروجلسرين التي توضع تحت اللسان للذبحة الصدرية، الإبر العلاجية تحت الجلد والعضلية والوريدية، قسطرة القلب تشخيصية أو علاجية، خلع الضرس، المراهم العلاجية بجميع أنواعها " .