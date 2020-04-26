شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مستودع لتخزين المعقمات بشكل مخالف في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مستودعًا في جازان، لتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة.

وأوضحت الهيئة، أن المستودع لم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد، فيما بلغ عدد العبوات المضبوطة 29,280 عبوة.

وأكدت أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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