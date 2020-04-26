شاهد.. خطاط المصحف الشريف يكشف طقوسه قبل كتابة القرآن وسرّ قلمه الخاص

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف خطاط المصحف الشريف عثمان طه، طقوسه قبل كتابة القرآن، وسرّ قلمه الخاص والخط الذي ابتكره لكتابة أشرف الصفحات.
وقال عثمان طه خلال برنامج " اللقاء من الصفر " : اختار الورق الجيد والحبر الخاص في الكتابة، وعندي قلم خاص بالكتابة لم يستعمله الخطاطون ابدًا.
وأضاف : القلم أوروبي الصنع للرسم وليس للخط، فأنا عملت فيه بعض الإصلاحات القلم أسمه " إرافوس" يعبأ بالحبر، يكتب صفحة صفحتين فيصبح بحاجة للحبر، بعدها أعبئه من جديد.
وتابع : وكان لي أسلوب معين في كتابة المصاحف كل صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية، كل الروايات كتبتها بنفس الطريقة، أحببت أن اترك أثر للناس يطبع المصاحف.
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