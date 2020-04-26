شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خطاط المصحف الشريف يكشف طقوسه قبل كتابة القرآن وسرّ قلمه الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خطاط المصحف الشريف عثمان طه، طقوسه قبل كتابة القرآن، وسرّ قلمه الخاص والخط الذي ابتكره لكتابة أشرف الصفحات.

وقال عثمان طه خلال برنامج " اللقاء من الصفر " : اختار الورق الجيد والحبر الخاص في الكتابة، وعندي قلم خاص بالكتابة لم يستعمله الخطاطون ابدًا.

وأضاف : القلم أوروبي الصنع للرسم وليس للخط، فأنا عملت فيه بعض الإصلاحات القلم أسمه " إرافوس" يعبأ بالحبر، يكتب صفحة صفحتين فيصبح بحاجة للحبر، بعدها أعبئه من جديد.

وتابع : وكان لي أسلوب معين في كتابة المصاحف كل صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية، كل الروايات كتبتها بنفس الطريقة، أحببت أن اترك أثر للناس يطبع المصاحف.