شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في سيدني تحذّر المواطنين من رسائل تروّج لمواعيد سفرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم.

وقالت القنصلية في بيان لها : نظرًا لتلقّي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر.

وأضافت: تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، مؤكدة على ضرورة اتّباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي.