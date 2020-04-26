شكرا لمتابعة خبر عن أمراء رافقوا الملك عبدالعزيز في معركة استرداد الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف "تاريخ آل سعود" ، عدد الذين رافقوا الملك عبدالعزيز "رحمه الله" من أسرة آل سعود في معركة (استرداد الرياض)، وهم عشرة أمراء.
وأوضح أن الأمراء هم : " محمد بن عبدالرحمن، عبدالله بن جلوي، عبدالعزيز بن جلوي، فهد بن جلوي، عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، عبدالله بن سعود (صنيتان)، فهد بن إبراهيم بن مشاري، ناصر بن سعود بن فرحان، سعود بن ناصر بن فرحان "
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