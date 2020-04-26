شكرا لمتابعة خبر عن سبب إصابة 113 حالة في بيش بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أكدت مصادر، أن إصابة 113 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في محافظة بيش بجازان، هي لوافدين اكتشفت في إسكاناتهم.

وأوضحت المصادر، أن الحالات أصيبت إثر مخالطتها لوافد تم تسجيل إصابته الأسبوع الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي في بيش 150 حالة.

‫وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 17522 منهم، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.