طالبوا بحلول جذرية للمشكلة
عبر مواطنو محافظة الداير، شرق منطقة جازان، عن غضبهم جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ الصباح الباكر، حتى الساعة.
وقضى مواطنو قرى جبال (حبس وطلان ومركز دفا) بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، نهار رمضان بين لهيب الحر وإتمام الصيام، ما دفعهم للتذمر، خاصة أن انقطاع التيار تكرر كثيرًا مع دخول شهر رمضان المبارك.
وطالب الأهالي بوضع حلول جذرية لمعالجة الانقطاعات وتحسين انتظام التيار الكهربائي، مؤكدين أهمية زيادة فرق الطوارئ و الدعم الفني بمكتب خدمات الكهرباء في المحافظة، مشيرين إلى ضرورة فتح نقاط فرق طوارئ إضافية بمركز دفا والسارة وجبال الحشر؛ لضمان سرعة مباشرة البلاغات ومعالجتها على الفور.
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كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الداير يستغيثون: انقطاع التيار الكهربائي في نهار رمضان.. ولا مجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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