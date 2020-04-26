"أمانة الرياض" تضع 13 شرطًا لعودة الأسواق التجارية ابتداءً من الأربعاء

حددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، 13 شرطًا لعودة الأسواق التجارية بأمان ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وفي بيان لها، ذكرت أمانة المنطقة، أنه "لضمان سلامة المتسوقين، وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازية بشأن فيروس "كورونا المستجد"، وضعت أمانة الرياض، ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الأمانة، أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

وعبر "إنفوجراف" أوضحت الأمانة، أنه من بين تلك الاشتراطات، إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، مع إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، بجانب وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند المداخل طوال فترة العمل.

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وأكد الأمانة منع دخول أي شخص تتجاوز حرارته 38 درجة، مع توفير كمامات وقفازات للزوار بقدر كافٍ عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، مع تخصيص غرف للعزل الطبي.

إضافة إلى منع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن، وتنفيذ جولات مستمرة، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

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