أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية بمواقع تجمعات العمالة بمحافظة الخبر

أطلقت أمانة الشرقية بالتعاون مع فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ، مبادرة توعوية تستهدف تجمعات ومساكن العمالة الوافدة في الصبيخة والثقبة والخبر الشمالية بمحافظة الخبر، وذلك لتعريف السكان من المقيمين بما هو مطلوب منهم في هذه الأزمة وتوعويتهم في هذا الجانب .

وأشارت الأمانة إلى أنه تم إجراء مسح أولي استهدف الاطلاع على أوضاع المساكن وتجمعات العمالة من خلال التصوير الجوي ورصد التجمعات والتجاوزات وتثقيف العاملين؛ حيث تضمنت خطة العمل بث مجموعة من الرسائل التوعوية والتثقيفية لإرشادهم بالالتزام بضوابط مكافحة نقل العدوى والالتزام بالنظافة وأهمية تعقيم مقرات السكن وتوفير مستلزمات الصحة العامة من قبل العاملين، كما تم توزيع أكثر من 5000 من المطويات والنشرات التوعوية بعدة لغات، إضافة إلى توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات.

وأضافت أنه تمت الاستعانة بعدد من المترجمين للغات الأجنبية التي من بينها اللغة البنغالية والفلبينية والأوردو وغيرها؛ وذلك لتسهيل التواصل مع ساكني تلك الأحياء من الوافدين وأسرهم وإيصال الرسائل بكل بساطة، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة ستستمر لما يزيد على أسبوعين، سيتم خلالها الدخول لعدة أحياء، مثمنةً الجهود التي يقوم بها فريق غوث التطوعي، مؤكدًا أن لذلك دورًا كبيرًا في توعية تلك الجاليات ورفع نسبة الوعي لدى العمالة.

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