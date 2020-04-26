لتخفيف الزحام على السوق المركزية

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقًا مؤقتةً للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء. وستُسهم السوق المؤقتة الجديدة في تخفيف الزحام على السوق المركزية، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره؛ الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة. اقرأ أيضا: أمانة المدينة المنورة تغلق 229 منشأة مخالفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحي سيد الشهداء.. أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقًا مؤقتة للفاكهة والخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.