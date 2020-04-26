«متحدث الداخلية»: التجمعات ممنوعة بالمملكة ولا يسمح بأكثر من 5 أشخاص في المناسبات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، استمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول؛ وذلك قرار رفع منع التجول جزئيًّا ابتداءً من اليوم الأحد 3 رمضان، حتى 20 رمضان الجاري.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين أرباب الأعمال استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وشدد متحدث الداخلية في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة على الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها، واستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها، إضافة إلى استمرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والظهران، والهفوف، ومحافظات جدة، والطائف، والقطيف، والخبر، وصامطة، والداير.

وأكد الشلهوب استمرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية؛ وذلك حتى إشعار آخر، واستمرار تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.

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وقال الشلهوب: «نؤكد استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تطبيق قرار منع التجول، وتطبيق العقوبات الخاصة بمخالفة القرار في الأوقات التي يتم بها منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة صباحًا في كافة مناطق المملكة».

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