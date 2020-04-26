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الإطاحة بمواطنَين ارتكبا سرقات من المحلات والاستراحات بالقصيم

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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من عمرهما، لتورطهما في ارتكاب سرقات أموال من المحلات والاستراحات؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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