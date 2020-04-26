"جمعية المودة" تدشن برامجها الرمضانية لتوعية وتثقيف الأسرة في الشهر المبارك

دشَّنت "جمعية المودة للتنمية الأسرية" برامجها الرمضانية، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكذلك المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد؛ وذلك بتقديم مجموعة من البرامج تربط الأسرة وتوعيها وتثقفها وتقدم الدعم لها في موسم رمضان المبارك.

ويأتي هذا بالتماشي مع استمرار مبادرات الجمعية في مواجهة جائحة "كورونا المستجد"، وهي التوعية والدعم النفسي وبناء القدرات وإغاثة الأسر المتضررة من جراء الأزمة.

وعلى مستوى الدعم النفسي وتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية، أطلقت الجمعية البث المباشر اليومي من خلال منصة "تويتر" لمدة ساعة كاملة من الـ5 حتى الـ6 مساءً، بوجود متخصص ومستشار يثقف الأسرة ويقدم الاستشارات حول الصعوبات التي تعانيها خلال الأزمة، وكذلك النصائح لتربية الأطفال، وتحسين العلاقة الزوجية والتكيف مع الوضع الحالي الذي تعيشه الأسرة.

وطرحت جمعية "المودة" تقديم "بودكاست" صوتي نوعي بعنوان (جنتنا في …)، يقدمه الإعلامي الدكتور خالد العتيبي؛ وذلك بطرح رسائل تربوية إيمانية للأسرة في رمضان، من خلال وجود جنان مختلفة نعيشها في حياتنا الأسرية ونستطيع أن نستمتع بها.

وكذلك قامت جمعية "المودة" بإعادة طرح مسلسلها الدرامي الصوتي (يوميات أبو مودة) الذي يحكي هموم وقضايا ومشكلات تعيشها الأسرة بقالب درامي ساخر ويطرح الحلول لها.

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ومن ناحيته، أشار المدير العام محمد آل رضي، إلى أن جمعية المودة طرحت برنامج "قناديل المودة"، وهي أمسيات تدريبية عن بعد مع مدربين متخصصين، وتركز هذه الأمسيات على المهارات التي تحتاجها الأسرة في رمضان، والصعوبات التي تعانيها خلال الأزمة مثل تعزيز الصحة النفسية في رمضان، والادخار المالي للأسرة والتعامل مع المخاوف والأزمات.

يُشار إلى أن "المودة" تقدم هذه الأمسيات يوميًّا خلال شهر رمضان، بداية من الـ10 مساءً، ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط:

وأوضح آل رضي أن المودة طرحت مسابقة رمضانية تتحدث عن الأسرة في ضوء القرآن والسنة؛ وذلك بطرح سؤال كل أسبوع في رمضان، وتتيح المشاركة للجمهور من خلال حساب جمعية المودة في "تويتر". ويستطيع أي شخص المشاركة في المسابقة والدخول في فرصة الفوز بإحدى جوائز المسابقة؛ حيث خصصت المودة 3 رابحين في كل سؤال، و12 رابحًا خلال شهر رمضان المبارك.

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