

طريف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة " واس " بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة وسط انتشار أمني متناسق خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الشوارع والميادين والأحياء كثافة أمنية وتجاوبا من المواطنين والمقيمين مع منسوبي الأمن ، والتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة طريف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول للحد من انتشار وتفشي

20:02ت م

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طريف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة " واس " بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة وسط انتشار أمني متناسق خلال شهر رمضان المبارك.وشهدت الشوارع والميادين والأحياء كثافة أمنية وتجاوبا من المواطنين والمقيمين مع منسوبي الأمن ، والتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة طريف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19 ، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة. // انتهى//20:02ت م0151

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" توثق عبر جولاتها الميدانية الجهود الأمنية للالتزام بأمر منع التجول بمحافظة طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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