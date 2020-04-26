السعودية اليوم / المغرب تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب 168 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 593 حالة في المجموع بعد تعافي 56 شخصا.

// انتهى //

19:50ت م

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الرباط 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4065 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 161 حالة بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 593 حالة في المجموع بعد تعافي 56 شخصا.// انتهى //19:50ت م0147

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