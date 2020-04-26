

عمّان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن الحالات الجديدة تعود لشخصين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 337 حالة.

// انتهى //

19:21ت م

0142



عمّان 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 447 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن الحالات الجديدة تعود لشخصين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 337 حالة.// انتهى //19:21ت م0142

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.