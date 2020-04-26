السعودية اليوم / مصرع 39 شخصًا إثر انهيارات أرضية في كينيا



نيروبي 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

لقي 39 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيارات أرضية شهدتها كينيا أمس نتيجة موجة من الأمطار الغزيرة.

وأفاد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أن مقاطعتي إلجيو ماراكويت وبوكوت الغربية في غرب البلاد شهدت انزلاقات أرضية أودت بحياة العشرات من الأشخاص، لافتًا النظر إلى أن الحكومة ما تزال تبذل جهودها لدعم الأسر والبلديات المتضررة في أنحاء البلاد.

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19:16ت م

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