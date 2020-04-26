شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الطارئة وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة ستبقى أيضا معلقة وسيواصل موظفو الحكومة العمل من المنزل. وسجلت المملكة 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى 17522.

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