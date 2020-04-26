شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح وأتربة على الشرقية حتى 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط الرياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية وتشمل محافظة: (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا).

يصاحب الحالة شبه انعدام في مستوى الرؤية، وتنتهي عند الساعة 9 مساءً.