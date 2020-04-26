شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح وأتربة على الشرقية حتى 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط الرياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية وتشمل محافظة: (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا).
يصاحب الحالة شبه انعدام في مستوى الرؤية، وتنتهي عند الساعة 9 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: رياح وأتربة على الشرقية حتى 9 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.