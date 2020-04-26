شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملة منزلية في حريق بحي المعالقة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بسكاكا حريقا اندلع بمطبخ في منزل بحي المعاقلة بسبب إهمال أثناء الطهي، نتج عنه إصابة عاملة منزلية تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

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