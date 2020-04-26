شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنين يسرقان المحلات والاستراحات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة القصيم القبض على مواطنين اثنين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثاني) من عمرهما ، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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