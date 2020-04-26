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ضبط مواطنَين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات بالقصيم

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2020-04-26

ضبط مواطنَين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات بالقصيم

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثاني) من عمرهما ، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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