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2020-04-26 ضبط مواطنَين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات بالقصيم متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثاني) من عمرهما ، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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