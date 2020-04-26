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2020-04-26 إصابة عاملة منزلية في حريق مطبخ بسكاكا متابعات الخليج 365 - سكاكا باشرت فرق الدفاع المدني في سكاكا اليوم الأحد إخماد حريق اندلع في مطبخ منزل بحي المعاقلة بسبب إهمال أثناء الطهي. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق ونقل العاملة عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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