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جهاز إلكتروني يكتشف الفيروسات والميكروبات في 30 دقيقة
متصل بالهاتف ويخفف ضغط المختبرات
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازًا إلكترونيًا يستطيع اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات في غضون ثلاثين دقيقة فقط، وعرض نتائج التحليل على تطبيق إلكتروني يتم تنزيله على الهاتف المحمول.
وأكد فريق الدراسة في جامعة إلينوي الأمريكية أن الجهاز الجديد الذي لا يزيد سعره عن خمسين دولارًا يستطيع تخفيف الضغوط التي تتعرض لها المختبرات أثناء إجراء التحاليل في أوقات تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويحتوي الجهاز الجديد على شريحة تحتوي على مواد الكشف عن الفيروسات وبوابة صغيرة لوضع العينة من الأنف أو عينة الدم. ويتم تثبيت الجهاز في الهاتف المحمول، بحيث يمكن استعراض نتائج التحليل على الهاتف من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض.
وفي السياق يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مهند محمد لـ”متابعات الخليج 365“، من وجهة نظري لا أعتقد أن مثل هذه الابتكارات يمكن تعاملها بسهولة في المجتمعات العربية التي لم تعتد على حمل جهاز إلكتروني مع الجوال ويخص كشف الفيروسات والميكروبات، قد يفيد المهتمين والمتخصصين ومراكز الأبحاث كخطوة أولى رغم أن تكلفته ليست عالية.
وأوضح أن حمل مثل هذه الأجهزة بجانب الجوال قد يكون له انعكاسات نفسية ووساوس لأن الفرد سيقوم بين حين وآخر في التعامل مع الجهاز لكشف هذه الفيروسات والميكروبات وبالتالي التعرض لحالة القلق والتوتر إزاء ذلك.
تفاصيل فكرة الابتكار
الباحث براين كانينجهام أستاذ الهندسة البيولوجية في جامعة إلينوي قال، إن فكرة الدراسة في البداية كانت تهدف إلى ابتكار جهاز محمول لاكتشاف الأمراض الميكروبية والفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي للخيول على غرار فيروس كوفيد 19.
وأكد كانينجهام أن الجهاز الجديد له تطبيقات عملية مفيدة مثل إجراء الاختبارات على ركاب الطائرات أو مرتادي المتنزهات أو المشاركين في المناسبات أو الفعاليات العامة، مضيفًا أن الجهاز الجديد يستفيد من تقنيات الحوسبة السحابية في تخزين نتائج التحاليل التي يجريها للرجوع إليها في أي وقت.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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