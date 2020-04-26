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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا، تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة.
وأكد الفرع الأفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه الرسمي في "تويتر"؛ أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في القارة السمراء وصل إلى 30125 حالة على الأقل.
ووفق "روسيا اليوم": بلغت حصيلة ضحايا العدوى في القارة الأفريقية، 1365 وفاة، حسب بيانات المنظمة، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة شفاء.
وتتصدَّر جمهورية جنوب أفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ4361 إصابة، تليها مصر (4092)، المغرب (3889)، الجزائر (3256)، والكاميرون (1518).منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 07:17 PM
قالت: بلغت حصيلة ضحايا العدوى في القارة الأفريقية 1365 وفاةالصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا يتجاوز الـ30 ألفًا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا، تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة.
وأكد الفرع الأفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه الرسمي في "تويتر"؛ أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في القارة السمراء وصل إلى 30125 حالة على الأقل.
ووفق "روسيا اليوم": بلغت حصيلة ضحايا العدوى في القارة الأفريقية، 1365 وفاة، حسب بيانات المنظمة، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة شفاء.
وتتصدَّر جمهورية جنوب أفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ4361 إصابة، تليها مصر (4092)، المغرب (3889)، الجزائر (3256)، والكاميرون (1518).
، الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا يتجاوز الـ30 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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