، بارتفاع ملموس لليوم الخامس.. إصابات كورونا في قطر تتجاوز الـ10 آلاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.. 1012 حالة شفاء

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في قطر، ارتفاعًا ملموسًا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق "روسيا اليوم": أكدت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة، و1012 حالة شفاء.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

وتمثل حصيلة إصابات اليوم في قطر ارتفاعًا ملموسًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (أي 833 إصابة).قطر فيروس كورونا الجديد