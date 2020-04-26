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بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، أمس، استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، ولمدة أسبوع، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال من العام الجاري، على أن تستمرّ معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما ستتم إتاحة قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.جامعة نجران الفصل الصيفي
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:58 PM
عبر البوابة الإلكترونية للراغبين في الدراسة من الطلاب المتوقع تخرجهم بالكليات
بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، أمس، استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، ولمدة أسبوع، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال من العام الجاري، على أن تستمرّ معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما ستتم إتاحة قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.
، لمدة أسبوع.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي ،
المصدر : الخليج 365
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