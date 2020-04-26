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حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم.
وقالت القنصلية: نظرًا لتلقّي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر.
وأضافت: تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، ودعت إلى اتّباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل مع القنصلية عبر هاتف القنصلية 016473999119.القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية سيدني
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:49 PM
قالت: تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة.. اتبعوا التعليمات الرسمية
حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم.
وقالت القنصلية: نظرًا لتلقّي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر.
وأضافت: تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، ودعت إلى اتّباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل مع القنصلية عبر هاتف القنصلية 016473999119.
، القنصلية في سيدني تحذّر المواطنين من التجاوب مع رسائل تروّج لمواعيد سفرهم ،
المصدر : الخليج 365
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