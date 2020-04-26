محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة.. اتبعوا التعليمات الرسمية حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم. وقالت القنصلية: نظرًا لتلقّي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر. وأضافت: تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، ودعت إلى اتّباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل مع القنصلية عبر هاتف القنصلية 016473999119.القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية سيدني

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:49 PM قالت: تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة.. اتبعوا التعليمات الرسمية Advertisements القنصلية في سيدني تحذّر المواطنين من التجاوب مع رسائل تروّج لمواعيد سفرهم القنصلية في سيدني تحذّر المواطنين من التجاوب مع رسائل تروّج لمواعيد سفرهم حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم. وقالت القنصلية: نظرًا لتلقّي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر. وأضافت: تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، ودعت إلى اتّباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل مع القنصلية عبر هاتف القنصلية 016473999119. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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