محمد بن مسعود - الدمام - المدينة المنورة.. استحداث سوق مؤقت للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-26 استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء.

وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة. 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:20 PM Advertisements يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء.

وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة. ، المدينة المنورة.. استحداث سوق مؤقت للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء ،

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