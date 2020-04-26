شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائض القرني: «والدتي تعاملني كالطفل‌» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عائض القرني عن علاقته بوالدته، موضحًا أنها حريصة عليه كل الحرص.

وقال "القرني" في البرنامج الرمضاني "السيدة ستون"، إن والدته مازالت حتى الأن تراه طفل.

ولفت إلى أن والدته هي الوحيدة التي تدعمه وتبقى بجانبه في وقت غاب فيه الأصدقاء والأحباب، موضحًا أنه تبكي عند استقباله وعند رحيله.