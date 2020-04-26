شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطاط المصحف الشريف يروي قصة تزويره النقود لشراء «فستق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى خطاط المصحف الشريف، عثمان طه، قصة درس لم ينساه بسبب "حبات فستق" .

وقال إنه قلّد خمسة ليرات على ورقة باعتباره كان ماهرًا في الرسم، وأخذها لشراء الفستق، وعندما رآه والده اعتقد أنه سرق الفستق لأنه لا يعرف من أين جاء بالنقود.

وتابع أن والده أخذه عند "البقال" فأكد له أنه لم يسرق بل أعطاه نقودًا مقابل الفستق، فطلب والده النقود مرة أخرى، وأخذ الخمس ليرات وأعطاه غيرها.

وأضاف خلال برنامج " اللقاء من الصفر " ، أن والده قال له عندما عادا إلى البيت " هذا حرام ولا يجوز " .