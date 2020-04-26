شكرا لمتابعة خبر عن منع دخول الأطفال وإغلاق غرف الصلاة من اشتراطات عودة المولات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

والاشتراطات هي:

1. إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب و العروض و غرف الصلاة.

2. إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات.

3. وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

4. منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارتة ۳۸ درجة.

5. توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كاف عند المداخل.

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6. وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

7. الالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

8. تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

9. منع دخول الأطفال تحت 15 عاما.

10. توفير عدد كاف من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام.

11. منع خدمة إيقاف السيارات.

12. نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الاحترازية.

13. الاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج وفي حال عدم توفرها يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.