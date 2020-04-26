شكرا لمتابعة خبر عن وادي الدواسر تُسجل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على الرغم من عدم تسجيل حالات مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في وادي الدواسر طوال الفترة الماضية، إلا أنها سجّلت أول حالتي إصابة بها.
جاء ذلك ضمن تحديث وزارة الصحة عن مستجدات الفيروس في المملكة، فيما كشفت مصادر أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 17522 منهم، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.
https://www.slaati.com/2020/4/26/p1640844.html
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