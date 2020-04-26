شكرا لمتابعة خبر عن خطاط المصحف الشريف يوضح الآيات التي يرتجف عند كتابتها وسر رفض القلم الكتابة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدَّث خطاط المصحف الشريف عثمان طه، عن الآية التي ارتجفت يداه أثناء كتابتها .
وقال خلال برنامج "اللقاء من الصفر"، إنه عندما يكتب آيات النعيم في الجنة يُريد ألا ينتهي منها، أما آيات العذاب في جهنم ترتجف ياده.
وأضاف: " يدي ترتجف وأضبط نفسي مشان الخط لا يختلف، وأحيانًا أعرق " ، متابعًا : " الله تعالى أعطاني الصبر والقوة حتى أكملت كتابة القرآن الكريم " .
وأكد أنه يكتب القرآن الكريم على وضوء كامل، وفي أحد المرات رفض القلم أن يكتب أي شيء فجلس وتذكر أنه لم يكن متوضئ، فتوضأ ثم بدأ في الكتابة من جديد.
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